В Кузбассе сотрудники ДПС прострелили колёса авто пьяного водителя

В Анжеро-Судженске сотрудники ГИБДД прострелили колёса автомобиля, пьяный водитель которого пытался уйти от погони.

За автомобилистом гнались два экипажа ДПС. 42-летний мужчина за рулём Chevrolet Niva игнорировал требования инспекторов об остановке. Тогда сотрудники Госавтоинспекции произвели предупредительные выстрелы. Поскольку они оказались неэффективны, представители ГИБДД прострелили колёса лихача. После кузбассовца задержали. Оказалось, что он был лишён водительских прав за пьяную езду.

«В апреле 2017 года нарушитель стал фигурантом уголовного дела за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде. На этот раз в момент задержания он также находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердили показания алкометра», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как сообщили Сибдепо в пресс-службе областного ведомства, житель региона признался в том, что выпил. В итоге его привлекли к административной ответственности за то, что он игнорировал требования инспекторов об остановке. Кроме того, автомобилист стал фигурантом еще одного уголовного дела. Ему грозит срок в колонии.