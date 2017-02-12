В Кузбассе сотрудники ГИБДД помогли замерзавшему водителю перевернувшейся фуры

Водитель Scania, в которой было 20 тонн алюминия, не справился с управлением.

В Кузбассе сотрудники ГИБДД помогли водителю фуры, перевернувшейся на трассе «Сибирь» в районе посёлка Октябрьский в Топкинском районе. Как установили правоохранители, водитель Scania, в которой было 20 тонн алюминия, не справился с управлением и в результате оказался на обочине. Сам он при этом не пострадал, однако сильно замерз.

«Сотрудники полиции отогрели мужчину в патрульном автомобиле и вызвали автокран и автоэвакуатор. Водители спецтехники разгрузили фуру, а затем вытянули её на проезжую часть», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Правоохранители добавили, что авария произошла 12 февраля около полуночи.

Напомним, что в выходные в Кузбассе синоптики прогнозировали аномальные морозы.