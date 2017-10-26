В Кузбассе сотрудники ГУФСИН ловили «сбежавших преступников»

В Кузбассе прошли масштабные учения по розыску и задержанию якобы сбежавших преступников из лечебно-исправительного учреждения №33 в Мариинске. Навыки своего мастерства по задержанию преступников отрабатывали более 600 сотрудников УИС Кузбасс, ГУ МВД РФ по Кемеровской области, Кузбасского ЛУ МВД РФ, УФСБ по Кемеровской области и других ведомств. Также в учениях были задействованы более 60 единиц автомобилей и спецтехники.

По легенде, из колонии в Мариинске сбежали сразу три человека, которые отбывали наказание за тяжкие преступления. По тревоге был поднят весь личный состав колонии, сразу же были разосланы ориентировки полицейским и в СМИ. Позднее удалось узнать, что якобы сбежавшие преступники совершили разбойное нападение на местного жителя, похитили у него деньги и документы, а также оружие и патроны к нему. Затем по легенде преступники скрылись в лесу.

«Во время проверки лесополосы сотрудники со служебно-розыскными собаками обнаруживают тщательно замаскированный схрон, в котором находится один из сбежавших осужденных. Его задерживают и передают группе по конвоированию», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Кемеровской области.

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Позднее сотрудники спецслужб нашли других скрывающихся беглецов, которые открыли по стражам порядка огонь. Переговоры ни к чему не привели, поэтому было принято решение захватить преступников с помощью бронированного автомобиля «Выстрел» с применением светошумовых гранат.

По результатам учений будет проведён дальнейший анализ всех действий сотрудников правоохранительных органов во время проведения операции. В этот раз тренировка прошла на удовлетворительную оценку.