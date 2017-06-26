В Кузбассе сотрудники полиции спасли двух человек из горящего дома. Случай произошёл в посёлке Верх-Чебула на улице Советская. О пожаре правоохранителям сообщили очевидцы.

К моменту прибытия полицейских Руслана Старченко и Андрея Короеда здание было охвачено пламенем. Соседи рассказали полицейским, что в доме могут находиться мужчина и женщина. Войти через дверь, уже охваченную огнем, было невозможно.

«Тогда сотрудники полиции выбили окно в доме и проникли внутрь. В задымлённом помещении они разыскали и разбудили хозяев, а затем через окно эвакуировали их на улицу», – пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В результате потерпевших доставили в больницу с отравлением продуктами горения. Также медицинская помощь потребовалась правоохранителям. Они получили порезы рук, разбивая окно, чтобы спасти людей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области Сибдепо добавили, что предварительной причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электросетей.