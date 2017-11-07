В Кузбассе спасатели вывели из горящего дома восемь человек

Во вторник, 7 ноября, в Ленинске-Кузнецком в 8:45 на пульт диспетчера МЧС поступил сигнал о пожаре в многоквартирном доме на проспекте Кирова. По указанному адресу незамедлительно выехали спасатели.

На момент прибытия первого подразделения МЧС из окна квартиры на третьем этаже шёл дым. Спасатели тут же приступили к разведке и вывели из горящего дома на улицу восемь человек.

«Возгорание удалось оперативно ликвидировать. В результате огонь повредил мебель и вещи на общей площади три квадратных метра», — говорится на сайте ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

К ликвидации пожара в многоквартирном доме привлекались 11 человек и три единицы спецтехники.