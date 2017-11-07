В Кузбассе спасатели вывели из горящего дома восемь человек
Пожар в многоквартирном доме в Ленинске-Кузнецком произошёл утром 7 ноября.
Во вторник, 7 ноября, в Ленинске-Кузнецком в 8:45 на пульт диспетчера МЧС поступил сигнал о пожаре в многоквартирном доме на проспекте Кирова. По указанному адресу незамедлительно выехали спасатели.
На момент прибытия первого подразделения МЧС из окна квартиры на третьем этаже шёл дым. Спасатели тут же приступили к разведке и вывели из горящего дома на улицу восемь человек.
«Возгорание удалось оперативно ликвидировать. В результате огонь повредил мебель и вещи на общей площади три квадратных метра», — говорится на сайте ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.
К ликвидации пожара в многоквартирном доме привлекались 11 человек и три единицы спецтехники.
Фото: архив Сибдепо.