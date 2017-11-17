В Кузбассе спасли девять человек, застрявших на авто во время переправы через реку

В Прокопьевском районе во время переправы через реку заглох автомобиль ГАЗ, в котором находились девять человек. Водитель не смог самостоятельно завести машину, поэтому вместе с пассажирами выбрался на крышу авто. В ожидании помощи компания провела несколько часов.

«Непроходимая болотистая местность оказалась непреодолимым препятствием для служебных автомобилей. На подмогу замерзающим туристам, среди которых оказались двое детей в возрасте двух и 13 лет, полицейские вызвали представителей МЧС со спецтехникой», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В результате специалисты эвакуировали девять человек. У одной из женщин 25 лет медики диагностировали поверхностное обморожение кисти. В отношении родителей детей правоохранители составили административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».