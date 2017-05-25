В Кузбассе спорткомплекс временно закрыли из-за плесени и грибка

Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения в учреждении во время плановой проверки.

В Кузбассе спорткомплекс «Дельфин», который располагается в пгт Каз Таштагольского района, временно закрыли из-за плесени и грибка. Нарушения в учреждении выявили во время плановой проверки.

«Стены и потолки раздевалок, душевых имеют следы поражения грибком, плесенью, местами также осыпается штукатурка; потолок помещения ванны бассейна выполнен рифленой плиткой из оцинкованного металла, которая имеет отслоения, создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан в связи возможностью её падения сверху», – сообщили в пресс-службе кузбасского управления Роспотребнадзора.

Кроме того, специалисты обнаружили, что на стенах душевых, а также на стенах, дне и бортиках ванны и стартовых тумбах бассейна плитка была не везде. Компания не смогла предоставить документы и материалы, подтверждающие организацию и проведение мероприятий по защите помещений спорткомплекса от грызунов и тараканов.

В итоге МБУ «Спортивный комплекс «Дельфин» привлекли к административной ответственности. Деятельность учреждения приостановили на 43 дня.