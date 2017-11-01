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В Кузбассе средняя задолженность по алиментам составляет 180 тысяч рублей

В Кузбассе средняя задолженность по алиментам составляет 180 тысяч рублей

В 2017 году в регионе возбудили почти 13 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов.

По итогам девяти месяцев 2017 года кузбасские приставы возбудили 12 942 тысячи исполнительных производств (ИП) о взыскании алиментов. При этом всего за этот период в регионе на исполнении находились 40 420 таких производств.

«В Кузбассе если такие жители, которые по алиментам должны по 600 тысяч или 700 тысяч рублей. На сегодняшний день у нас средняя задолженность по алиментам в регионе составляет 180 тысяч рублей», – рассказал журналистам на пресс-конференции руководитель УФССП России по Кемеровской области Дмитрий Ткаченко.

Напомним, также на пресс-конференции стало известно, что коллекторов из Москвы и Ульяновска оштрафовали на 300 тысяч за незаконное «выбивание» долгов у кузбассовцев.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: pixabay.com.

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