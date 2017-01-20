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В Кузбассе стартовал очередной этап акции «1000 овец»

В Киселёвске многодетные семьи получили в подарок животных.

В Киселёвске стартовал очередной этап акции «1000 овец». Десять семей получили бесплатно двух животных — барана и овцу. Первыми участниками областной акции в 2017 году стали  многодетные семьи и семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба АКО.

Добавим, что семьи получат ещё одну весомую поддержку – корм для овец и баранов на первое время, на эти цели направят 500 кг сена и 250 кг овса.

С семьями, получившими бесплатно животных, встретился в рамках своего визита губернатор Аман Тулеев. Он посетил крестьянско-фермерское хозяйство Багаудина Пугоева. Основу хозяйства составляет овцеводство. Мясо этих животных пользуется спросом, в том числе и на губернских ярмарках, где продается по ценам, на 20% ниже рыночных.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: пресс-служба АКО.

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