В Кузбассе стартовал очередной этап акции «1000 овец»

В Киселёвске стартовал очередной этап акции «1000 овец». Десять семей получили бесплатно двух животных — барана и овцу. Первыми участниками областной акции в 2017 году стали многодетные семьи и семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба АКО.

Добавим, что семьи получат ещё одну весомую поддержку – корм для овец и баранов на первое время, на эти цели направят 500 кг сена и 250 кг овса.

С семьями, получившими бесплатно животных, встретился в рамках своего визита губернатор Аман Тулеев. Он посетил крестьянско-фермерское хозяйство Багаудина Пугоева. Основу хозяйства составляет овцеводство. Мясо этих животных пользуется спросом, в том числе и на губернских ярмарках, где продается по ценам, на 20% ниже рыночных.