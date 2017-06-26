В Кузбассе стартовала профилактическая акция «Вода — безопасная территория»

С 26 июня по 2 июля в Кузбассе пройдёт летняя профилактическая акция «Вода — безопасная территория». Мероприятие проводят уже во второй раз на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В прошлом году акция позволила улучшить обстановку у воды на протяжении всего купального сезона. Спасателям удалось не допустить происшествия на воде с маломерными судами, пресечь нарушения правил безопасности у воды и снизить количество несчастных случаев.

«Летом 2017 года надзорно-профилактическая акция будет проводиться в периоды 26 июня — 2 июля, 24 — 30 июля и 21 — 27 августа. Госинспекторы по маломерным судам, спасатели и другие специалисты МЧС России совместно с представителями правоохранительных органов, местной власти, общественных организаций и сельскими старостами возьмут на особый контроль безопасность населения у воды», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

Спасатели будут вести разъяснительные беседы с населением. В оздоровительных детских лагерях с отдыхающими проведут занятия о правилах купания и безопасного отдыха на берегу. Несовершеннолетних кузбассовцев научат оказывать первую помощь утопающим и при других происшествиях.