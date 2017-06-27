В Кузбассе столкнулись полицейский автомобиль и «Газель»

ДТП произошло из-за того, что задержанный дотянулся до руля «УАЗа» и вывернул его в сторону полосы встречного движения.

27 июня около 14:00 на трассе Кемерово — Яшкино столкнулись полицейский автомобиль и «Газель». В областном ГУ МВД Сибдепо рассказали подробности происшествия.

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Предварительно, сотрудник отделения полиции по Кемеровскому району вёз задержанного жителя посёлка Щегловский в Кемерово. В областном центре мужчину должны были привлечь к ответственности за совершённое ранее правонарушение.

В пути кузбассовец, сидевший в наручниках, дотянулся до руля и резко вывернул его в сторону полосы встречного движения. В итоге полицейский «УАЗ» столкнулся с «Газелью»

«По предварительной информации, пострадавших в аварии нет. Задержанный доставлен в Кемеровский районный суд для привлечения к административной ответственности за совершенное ранее правонарушение», — рассказали изданию в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По факту аварии начата служебная проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.