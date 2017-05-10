В Кузбассе строительную организацию оштрафовали на 20 млн рублей за взятку

В областном центре по постановлению прокурора одну из строительных организаций оштрафовали на 20 млн рублей. С 2012 по 2013 год между застройщиком ВВ МВД РФ по Сибирскому региону и строительной организацией были заключены два контракта о выполнении строительно-монтажных работ. В 2014 году замначальника Межрегионального управления федеральной службы по оборонному заказу по СФО провёл внеплановую проверку и выяснил, что при исполнении госконтракта неэффективно и неправомерно был расходован бюджет, выделенный на ремонт.

«Позднее руководителю проверки поступило предложение о встрече с собственником строительной организации. В ходе встречи он предложил должностному лицу деньги за оставление выявленных нарушений закона без внимания. От незаконного предложения проверяющий отказался», — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области.

В отношении строительной организации было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере». Кемеровский суд привлёк руководство организации к ответственности и назначил штраф в размере 20 млн рублей. Данное решение суда уже вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.