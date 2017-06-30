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В Кузбассе студенческим семьям вручили по 20 тысяч рублей

В Кузбассе студенческим семьям вручили по 20 тысяч рублей

Единовременные пособия получили 49 семейных пар.

В пятницу, 30 июня, в Кемерове в здании областной администрации 49 кузбасских студенческих семей получили единовременное пособие. С 2005 года в Кузбассе действует социальная программа, согласно которой семьи студентов-очников, у которых родился ребёнок, получают материальную поддержку.

В этом году каждой чете вручили по 20 тысяч рублей, сообщают «Вести Кузбасс».

За время действия социальной программы, материальную поддержку получили более двух тысяч молодых родителей. Стоит отметить, что в регионе действуют многочисленные социальные программы, направленные на оказание помощи разным категориям населения.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://www.youtube.com / vestikuzbass.

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