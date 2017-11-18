В Кузбассе суд не стал штрафовать бизнесмена за продажу опасной колбасы

В одном из торговых павильонов Осинников сотрудники Роспотребнадзора провели внеплановую проверку. Эксперты отобрали пробу полукопчёной колбасы «Одесская», которую изготовило новосибирское ООО «Сибирские мясные продукты». Пробу отправили на экспертизу в лабораторию.

Эксперты нашли в образце мясного продукта колиформы (бактерии группы кишечной палочки (БГКП), – прим. Сибдепо), что не соответствует гигиеническому нормативу. По результатам проверки был составлен протокол по делу об административном правонарушении. Владельцу торговой точки грозил штраф.

«Предприниматель не является производителем вышеуказанной продукции, а действует в качестве продавца уже готового продукта, реализующего потребителям в потребительской упаковке предприятия-изготовителя. Доказательства того, что наличие БГКП в продукции являлось следствием действий предпринимателя, в том числе при её хранении и реализации, отсутствуют», – говорится в материалах дела, опубликованных на сайте Арбитражного суда Кузбасса.

В итоге суд не стал привлекать бизнесмена к административной ответственности.