В Кузбассе трансформер помог полиции провести акцию, посвящённую ПДД

В Юрге сотрудники полиции провели профилактическую акцию детского дорожно-транспортного травматизма вместе с роботом-трансформером. Мультипликационный персонаж помог стражам порядка привлечь к акции большое число несовершеннолетних горожан.

«Мероприятие было организовано сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» и курсантами полицейского класса школы №14 в рамках проведения областной профилактической операции «Каникулы». Неожиданно для юргинцев на перекрестке улиц Волгоградская и Машиностроителей появился робот-трансформер», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

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Робот призывал подростков следовать его примеру и соблюдать правила дорожного движения в том числе в тёмное время суток. Затем вручил всем детям памятки и светоотражающие элементы. В полиции считают, что благодаря трансформеру юные кузбассовцы лучше запомнят правила дорожного движения.