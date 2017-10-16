В Кузбассе туристы тратят больше денег на жильё, чем в других регионах

Сайт бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг с самым дорогим жильём для путешественников по данным броней отелей, квартир и гостевых домов в 2017 году. Кемеровская область попала в топ-10 с самой дорогой арендой жилья для туристов. Также в десятку регионов, где сутки проживания в арендном жилье стоят от 3,8 до 6,8 тысяч рублей, попали Калужская, Челябинская, Московская, Ленинградская и Тверская области.

По данным портала, в Кузбассе туристы бронируют жильё в среднем на 3,5 ночи и трарят на аренду 6,8 тысяч в сутки. Для загородного отдыха туристы чаще всего бронируют дома сразу для двух семей или на компанию более четырёх человек.

Специалисты ТурСтата считают, что до конца 2017 года туризм в нашей стране вырастет до 60 миллионов человек.