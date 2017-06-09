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В Кузбассе у жителя Омска арестовали грузовик Scania за долг в пять миллионов

В Кузбассе у жителя Омска арестовали грузовик Scania за долг в пять миллионов

Мужчина занял крупную сумму у своего знакомого, однако не стал возвращать деньги.

В Кузбассе приставы арестовали у жителя Омска грузовик Scania. Ранее мужчина занял 5 млн рублей у своего знакомого, однако не стал возвращать деньги. Тогда товарищ обратился в суд.

«Должник занимается грузоперевозками. Он сдал в аренду грузовик Scania одному из кузбасских разрезов. На предприятии приставы и обнаружили машину», – рассказали Сибдепо в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Когда сотрудники ведомства нашли грузовик, рядом с ним ни водителей ни собственника не было. Тогда они арестовали имущество и изъяли его с помощью грузовых эвакуаторов. Технику отправили на хранение представителю взыскателя в Топки.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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