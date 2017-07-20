В Кузбассе установили прожиточный минимум на II квартал 2017 года

По отношению к I кварталу текущего года, этот показатель вырос из-за подорожания минимальных наборов.

В Кемеровской области установили прожиточный минимум на II квартал 2017 года. Для трудоспособного населения эта сумма составляет 9 981 рубль, для пенсионеров 7 594 рубля, для детей — 9 857 рублей, а величина с расчёте на душу населения составляет 9 427 рублей. Такие данные предоставил областной департамент труда и занятости населения.

«По отношению к I кварталу показатель вырос за счёт увеличения стоимости минимальных наборов: продуктов питания на 244 рубля (5,9 %), непродовольственных товаров на 64 рубля (2,8 %), услуг на 69 рублей (3,4 %)», — сообщили в пресс-службе областной администрации.

Средний показатель прожиточного минимума в Кузбассе меньше, чем в других регионах, в том числе в Новосибирской и Томской областях.