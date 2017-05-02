В Кузбассе увеличилась смертность от онкологических заболеваний
На Медицинском Совете Кемеровской области подвели итоги работы за 2017 год.
В 2016 году в Кузбассе зафиксировали на 1,9% больше случаев впервые выявленных злокачественных образований, чем в 2015-м, сообщает портал «Здравоохранение Кузбасса». На те же 1,9% возросло количество смертей от онкологических заболеваний. Подводя итоги «медицинского» 2016 года, руководство структуры здравоохранения региона озвучило ещё ряд невесёлых цифр. Согласно данным департамента охраны здоровья, в целом по области число умерших превысило число родившихся на 18,9 процента. По прежнему актуальны проблемы эпидемий и пандемий, массовое распространение онкологических, сердечно-сосудистых, эндокринологических заболеваний, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании, алкоголизма, травм и отравлений, доступность психоактивных и психотропных веществ.
Тем не менее, в 2016 году были отмечены и позитивные тенденции. Немного (2%) снизилась общая смертность населения. Если говорить об отдельных заболеваниях, то в 2016-м от болезней системы кровообращения умерло на 944 человека меньше, чем в 2015 году; от болезней органов пищеварения — на 88 человек меньше, от болезней органов дыхания на 173 человека.
«Увеличилась ожидаемая продолжительность жизни кузбассовцев на 0,41 года (68,72 года). А за последние 12 лет ожидаемая продолжительность жизни в Кузбассе увеличилась на 7,22 года (на 11,7 процента), в России – на 6,57 лет (на 10,1 процента), в СФО – на 7,01 года (на 11,2 процента)», — рассказал начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Владимир Шан-Син.