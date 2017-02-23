В Кузбассе увеличилась стоимость минимального продуктового набора всего на 1%

С начала года в Кузбассе увеличилась стоимость минимального продуктового набора на 1%. Теперь в регионе минимальный месячный продуктовый набор можно купить за 3690 рублей. Об этом говорится в январском докладе Росстата на официальном сайте.

В среднем стоимость минимального месячного набора продуктов оценивается в 3726 рублей. В Москве эта сумма увеличилась на 1,2% и составила 4505 рублей, а в Санкт-Петербурге – 4484 рубля (рост на 0,7%).

Самый бюджетный продуктовый набор можно приобрести в Курской области за 3069 рублей, а самый дорогой на Чукотке – 8430 рублей. Индекс потребительских цен в среднем по России в январе составил 0,6% в сравнении с предыдущим месяцем.

Напомним, в минимальный месячный продуктовый набор входят все продукты, необходимые для здорового питания, в том числе рыба, мясо и фрукты.