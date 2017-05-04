В Кузбассе увеличили прожиточный минимум

Власти региона установили необходимую для жизнеобеспечения величину за первый квартал 2017 года.

Власти Кузбасса определили уровень прожиточного минимума в регионе за первый квартал 2017 года. В расчёте на душу населения по сравнению с четвёртым кварталом 2016 года он увеличился на 271 рубль и составил 9 019 рублей.

Для трудоспособного населения этот показатель составил 9 531 рубль, для детей – 9 472 рубля, а для пенсионеров – 7 281 рубль, сообщили в пресс-службе областного департамента труда и занятности населения.

«Изменение величины в среднем на душу населения произошло из-за увеличения стоимости минимального набора продуктов питания на 105 рублей, минимального набора непродовольственных товаров на 69 рублей, минимального набора услуг на 78 рублей и увеличения других показателей», – прокомментировали в ведомстве.

В пресс-службе областной администрации также добавили, что прожиточный минимум в Кузбассе оказался ниже, чем в Новосибирской, Томской областях, Красноярском крае и в среднем по стране.