В Кузбассе уволили двух начальников шахты за нарушения требований безопасности

4 апреля в Ленинск-Кузнецком районе на двух участках предприятия ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» произошло задымление. После устранения последствий происшествия, областная прокуратура организовала проверку на предприятии. На шахте нашли многочисленные нарушения требований промышленной безопасности и охраны труда.

«На двух участках шахты с вновь устроившимися работниками не проводили первичный инструктаж и стажировки на рабочем месте, направленные на приобретение навыков и умений для самостоятельного безопасного выполнения трудовых функций. Не соблюдался режим труда: люди трудились за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, были привлечены к работе в две смены подряд», — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области.

В отношении двух начальников участков шахты возбудили административные дела. По решению суда их дисквалифицировали от работы сроком на один год. В настоящее время оба мужчины уволены, данное постановление уже вступило в законную силу.