В Кузбассе в ДТП на «встречке» пострадали пять человек

Две машины столкнулись в Гурьевске на улице 40 лет ВЛКСМ.

Страшное ДТП на минувших выходных произошло в Гурьевске: в столкновении двух авто пострадали пять человек. Авария произошла в районе дома номер 88 по улице 40 лет ВЛКСМ.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, водитель Toyota Corolla выехал на «встречку» и столкнулся с Nissan Expert.

В сводке происшествий говорится, что в результате аварии травмы получили водители обоих авто, а также три пассажира Nissan. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, в частности, причину выезда водителя Toyota на полосу встречного движения.