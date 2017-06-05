В Кузбассе в ДТП с автобусом пострадали два человека

В воскресенье, 4 июня, в Ленинск-Кузнецком районе в 15:15 на автодороге Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга на 257 километре водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в два автомобиля — Lifan Х60 и ВАЗ-211. В результате аварии два человека получили травмы различной степени тяжести.

«60-летний водитель Lifan X60 и его 61-летняя пассажирка получили многочисленные травмы различной степени тяжести. Им оказана медицинская помощь. Других пострадавших в этой аварии нет», — рассказали Сибдепо в отделе пропаганды областной ГИБДД.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция просит кузбассовцев соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге.

Ранее Сибдепо сообщал, что в посёлке Демьяновка Ленинск-Кузнецкого района столкнулись два легковых автомобиля и автобус.