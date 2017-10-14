В Кузбассе в ДТП травмировались два малолетних ребёнка

В пятницу, 13 октября, в Мариинске в 10:30 на пересечении улиц Советской и Рабочей столкнулись две «легковушки». В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе трёхлетний мальчик и годовалая девочка. Оба ребёнка в момент аварии были в специальных детских креслах, это помогло избежать более серьёзных травм.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Wingroad не уступил дорогу на перекрестке неравнозначных дорог автомобилю ВАЗ-21102, который двигался по главной дороге. В результате дорожно-транспортного происшествия травмированы водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ-21102», — говорится в аварийной сводке на сайте Госавтоинспекции Кузбасса.

Сотрудники ГИБДД просят кузбассовцев быть внимательными на дороге. Соблюдать правила дорожного движения, а также перевозить детей в специальных удерживающих устройствах.