В Кузбассе в ходе рейда сотрудники ГИБДД выявили около 400 нарушений ПДД

В Кемерове и Кемеровском районе прошёл рейд по поиску нарушителей ПДД. Подробнее о результатах профилактического мероприятия рассказали в областной Госавтоинспекции.

«За время проведения мероприятия было выявлено 393 нарушения ПДД, в том числе 60, совершенных водителями мотоциклов и мопедов. От управления транспортными средствами было отстранено 18 участников движения, севших за руль в состоянии опьянения. 17 водителей управляли транспортом, не имея на то специального права», — сообщили в ГИБДД Кузбасса.

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23 машины эвакуировали на спецстоянку из-за того, что их владельцы нарушили ПДД.

Инспекторы ГИБДД также привлекли к ответственности 61 не пристегнутого водителя и 22 автомобилистов, нарушивших правила перевозки детей. Было зафиксировано 50 фактов езды на авто с неисправностями. Пешеходы попались на нарушении ПДД 19 раз.