В Кузбассе в лобовом ДТП пострадали водитель Toyota и его 13-летний пассажир

25 сентября в Таштагольском районе столкнулись Toyota Sprinter и Toyota Avensis. Авария произошла в 7:45 на 14 км автомобильной дороги «Таштагол – Шерегеш».

Предварительно сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель Sprinter выбрал небезопасную скорость движения, не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль Avensis.

«В результате аварии травмы получили 33-летняя женщина, которая управляла Avensis, и её 13-летний пассажир. В момент ДТП мальчик был пристёгнут штатным ремнём безопасности. Им назначили амбулаторное лечение», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды Госавтоинспекции Кузбасса.

Правоохранители призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами и нахождении на проезжей части дороги, учитывать сезонные климатические изменения погодных условий.