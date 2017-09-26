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Кузбасс
В Кузбассе в лобовом ДТП пострадали водитель Toyota и его 13-летний пассажир

В Кузбассе в лобовом ДТП пострадали водитель Toyota и его 13-летний пассажир

Авария произошла в Таштагольском районе.

25 сентября в Таштагольском районе столкнулись Toyota Sprinter и Toyota Avensis. Авария произошла в 7:45 на 14 км автомобильной дороги «Таштагол – Шерегеш».

Предварительно сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель Sprinter выбрал небезопасную скорость движения, не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль Avensis.

«В результате аварии травмы получили 33-летняя женщина, которая управляла Avensis, и её 13-летний пассажир. В момент ДТП мальчик был пристёгнут штатным ремнём безопасности. Им назначили амбулаторное лечение», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды Госавтоинспекции Кузбасса.

Правоохранители призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами и нахождении на проезжей части дороги, учитывать сезонные климатические изменения погодных условий.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Википедия.

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