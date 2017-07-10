В Кузбассе в один день открыли две шахты

Предприятие I очереди ООО «Шахта им. Сергея Тихова» заработало в Ленинск-Кузнецком районе, а II очереди ООО «Шахта «Бутовская» — в Кемерове.

В понедельник, 10 июля, в Ленинск-Кузнецком районе и в Кемерове заработали две шахты. Старт двум производствам — I очереди ООО «Шахта им. Сергея Тихова» (Ленинск-Кузнецкий район) и II очереди ООО «Шахта «Бутовская» (г. Кемерове) — дал замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский.

«С помощью видео-включений участники собрания увидели горняков за работой в новых лавах. Обе шахты — Тихова и «Бутовская», а также участок добычи угля открытым способом «Коксовый» входят в ПМХ-УГОЛЬ, являющийся подразделением ПМХ», — сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Шахту имени Сергея Тихова построили почти за девять лет. Сейчас предприятие планируют ввести в три этапа. К 2011 году на объекте планируют добывать до 2,8 млн тонн угля в год. На момент сдачи, объект может добывать 1,5 млн тонн в год. Эта первая в России шахта, где есть вентиляционная скважина диаметром 3,6 м. Она предназначена для выдачи исходящей струи воздуха из шахты. Также её могут использовать в качестве запасного выхода из шахты в случае аварийной ситуации.

Шахта «Бутовская» после многолетнего простоя получила новую жизнь в 2004 году. В 2008 году предприятие начали строить, а сегодня сдали в эксплуатацию.

С пуском II очереди проектная мощность шахты достигла 1,8 млн тонн в год (выход на проектную мощность запланирован к 2020 году). В дальнейшем планируется модернизация ремонтной базы, что позволит выполнять основную массу ремонтов собственными силами без привлечения сторонних организаций.

На строительство двух объектов потратили более 18,9 млрд рублей.