В Кузбассе в перевернувшемся авто пострадали два человека

8 июня в пгт Итатский Тяжинского района Кузбасса перевернулся автомобиль ВАЗ-21083. В результате ДТП травмы получили два человека.

«По предварительным данным, 24-летний водитель машины не выбрал безопасную скорость движения, съехал с дороги и допустил опрокидывание. Автомобилиста и 23-летнего пассажира госпитализировали», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды Госавтоинспекции Кемеровской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ГИБДД просит водителей быть осторожными за рулём. Автомобилистов призывают соблюдать безопасные скорость, дистанцию и боковой интервал.