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Кузбасс
В Кузбассе в перевернувшемся авто пострадали два человека

В Кузбассе в перевернувшемся авто пострадали два человека

Водителя и пассажира ВАЗа госпитализировали.

8 июня в пгт Итатский Тяжинского района Кузбасса перевернулся автомобиль ВАЗ-21083. В результате ДТП травмы получили два человека.

«По предварительным данным, 24-летний водитель машины не выбрал безопасную скорость движения, съехал с дороги и допустил опрокидывание. Автомобилиста и 23-летнего пассажира госпитализировали», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды Госавтоинспекции Кемеровской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ГИБДД просит водителей быть осторожными за рулём. Автомобилистов призывают соблюдать безопасные скорость, дистанцию и боковой интервал.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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