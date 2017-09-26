В Кузбассе в перевернувшемся минивэне погибла гражданка Киргизии

25 сентября в Кемеровском районе на 342-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» перевернулся минивэн Toyota Estima. Ранее Сибдепо сообщал, что в результате ДТП один человек погиб. Как пояснил Сибдепо осведомлённый источник, семеро человек в возрасте от 31 до 49 лет получили травмы.

По данным пресс-службы посольства Кыргызской Республики в России, 38-летняя погибшая и пострадавшие являются гражданами Киргизии.

«Родственники погибшей и пострадавших информированы, они приехали на место происшествия и в больницы. Вопрос взят на контроль посольства КР в РФ», – добавили в дипломатическом представительстве.

По предварительным данным, водитель минивэна не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части и наехал на препятствие. После этого машина перевернулась.