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В Кузбассе в получении крупной взятки подозревают бывшего замруководителя инспекции труда

В Кузбассе в получении крупной взятки подозревают бывшего замруководителя инспекции труда

За 25 тысяч рублей женщина хотела закрыть глаза на выявленные нарушения в одной из строительных организаций.

В декабре 2016 года бывший заместитель руководителя главного инспектора труда по Кемеровской области выявила нарушения в работе одной строительной организации. Рабочие не обеспечивались необходимым по технике безопасности инвентарём. Через знакомого юриста женщина предложила директору фирмы за 25 тысяч рублей не предпринимать никаких мер в отношении его компании и стала фигуранткой уголовного дела, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

«Эту информацию руководство сообщило сотрудникам ОЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. При получении 25 тысяч рублей инспектор и взяткодатель были задержаны», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении обоих задержанных возбудили уголовные дела. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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