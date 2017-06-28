В Кузбассе в результате ДТП перевернулась Priora, помощь пострадавшим оказали бойцы Росгвардии

27 июня в Топках на улице Максима Горького произошло лобовое столкновение Lada Priora и внедорожника Great Wall. В результате ДТП отечественный автомобиль съехал в кювет и перевернулся. По данным ГИБДД Кузбасса, в аварии пострадали оба водителя, а также пассажир «Лады».

Свидетелями столкновения стали сотрудники Росгвардии Дмитрий Яцкив и Александр Завалишин. Они остановились для помощи пострадавшим. В кювете правоохранители увидели перевёрнутый на крышу автомобиль Lada, в котором находились двое мужчин в возрасте 18 и 26 лет. Пострадавшие не могли самостоятельно выбраться из транспорта и звали на помощь.

«Бойцы Росгвардии через боковые оконные стёкла вытащили пострадавших из «легковушки». Переместив молодых людей на безопасное место, стражи порядка вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников ДПС», – рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.

В результате аварии водитель «Лады» получил рваные раны головы и руки. От потери крови он начал терять сознание. До приезда медиков сотрудники с помощью жгута и перевязочных бинтов остановили кровотечение. Прибывшая к месту бригада скорой помощи госпитализировала обоих пострадавших. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает.