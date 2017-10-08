В Кузбассе в результате ДТП пострадали два мотоциклиста

В субботу, 7 октября, в Анжеро-Судженске около 16:15 на улице Прокопьевской, 106 водитель мотоцикла нарушил правила дорожного движения и столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2121. В результате аварии травмировались водитель двухколёсного транспорта и его пассажир, а водитель «легковушки» не пострадал. Ему нанесён лишь материальный ущерб.

«Мотоциклист не убедился в безопасности манёвра при обгоне и совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем ВАЗ-2121, который выполнял поворот налево», — говорится на сайте Госавтоинспекции Кузбасса.

Также в субботу в пгт Тисуль произошло ещё ДТП с участием мотоциклиста. Около 14:45 водитель двухколёсного транспортного средства не справился с управлением возле дома №8 по улице Мира, и упал на бок, в результате чего травмировал себя.

Инспекторы ГИБДД просят кузбассовцев соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию и боковой интервал на трассе, а также не пренебрегать правилами проезда перекрёстков. Любая ошибка на дороге может привести к непоправимым последствиям.