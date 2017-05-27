В Кузбассе в результате столкновения двух Volvo погиб человек

Два грузовика столкнулись на трассе в Мариинском районе.

В Мариинском районе на трассе столкнулись две тяжёлые автофуры, сообщает официальный сайт областного управления ГИБДД. ДТП случилось 26 мая.

«Водитель автомобиля VOLVO FM TRUCK 4X2 с полуприцепом РАСТОN ТХD339, двигаясь по направлению от г. Мариинска к г. Томску, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, не справился с управлением, допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем VOLVO FH460 с полуприцепом ШМИТЦ SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL», — говорится в сообщении.

Предполагаемый виновник ДТП получил наиболее тяжёлые травмы. Он скончался до приезда «скорой помощи». Второй участник ДТП также пострадал, в настоящее время он находится в больнице.