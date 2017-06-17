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Кузбасс

В Кузбассе в столкновении четырёх авто пострадал один человек

Массовое ДТП спровоцировала водитель Toyota Corona.

В Кузбассе на трассе «Ленинск-Кузнецкий – Полысаево» столкнулись четыре авто. Об аварии рассказали в региональной ГИБДД.

Предварительно, женщина за рулём Toyota Corona не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в Toyota Camry. Далее автомобили, ехавшие друг за другом, столкнулись еще с Kia Spectra и Volkswagen.

«В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила водитель автомобиля Toyota Corona», — сообщили в областной Госавтоинспекции.

По информации ГИБДД Кузбасса, с начала года и по состоянию на 16 июня в Кемеровской области произошло более 1 000 ДТП. В них 93 человека погибли, 1 391 пострадал.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: архив Сибдепо.

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