В Кузбассе в столкновении Toyota и Lada пострадали три человека

Все травмированные находились в отечественном авто.

В Кузбассе произошло ДТП с тремя пострадавшими. На трассе «Подъезд к городу Белово» столкнулись два авто: Toyota Succed и Lada Priora.

«По предварительным данным, водитель Toyota выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля над движением, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Lada, который двигался во встречном направлении», — сообщили в областной Госавтоинспекции.

В результате происшествия травмы получили водитель и два пассажира отечественного авто. В Toyota никто не пострадал.

По факту аварии на трассе организована проверка. ГИБДД призывает кузбасских водителей быть внимательнее на дорогах.