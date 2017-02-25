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Кузбасс
В Кузбассе в столкновении Toyota и Lada пострадали три человека

В Кузбассе в столкновении Toyota и Lada пострадали три человека

Все травмированные находились в отечественном авто.

В Кузбассе произошло ДТП с тремя пострадавшими. На трассе «Подъезд к городу Белово» столкнулись два авто: Toyota Succed и Lada Priora.

«По предварительным данным, водитель Toyota выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля над движением, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Lada, который двигался во встречном направлении», — сообщили в областной Госавтоинспекции.

В результате происшествия травмы получили водитель и два пассажира отечественного авто. В Toyota никто не пострадал.

По факту аварии на трассе организована проверка. ГИБДД призывает кузбасских водителей быть внимательнее на дорогах.

Текст: Мария Арзамасцева.

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