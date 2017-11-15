В Кузбассе в центре соцобслуживания населения обнаружили превышение формальдегида в воздухе

В Тайге сотрудники Роспотребнадзора обнаружили опасное содержание формальдегида в воздухе в местном центре социального обслуживания населения. Норма была превышена в тысячу раз. Нарушения нашли в кабинетах директора и сотрудников бухгалтерии.

Как рассказали Сибдепо в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области, 8 ноября по решению суда приставы опечатали эти помещения на 30 суток. Сейчас руководство центра с помощью специалистов пытается выявить и устранить причину превышенного содержания в воздухе опасного для здоровья вещества.

В ведомстве отметили, что формальдегид может поразить нервную систему, дыхательные пути, печень, почки, органы зрения, а также действовать как сильный раздражитель на слизистые оболочки дыхательных путей и глаз, и выступать сильным аллергеном.