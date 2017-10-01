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В Кузбассе во время пожара в частном доме погиб мужчина

В Кузбассе во время пожара в частном доме погиб мужчина

Трагедия произошла в Гурьевском районе.

В воскресенье, 1 октября, в деревне Шанда Гурьевского района произошёл пожар в частном доме, в результате которого погиб 38-летний мужчина. По предварительным данным, он являлся хозяином дома. Об этом сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

«На момент прибытия первого подразделения горело внутри дома. В результате пожара обгорели: диван, пол и стена. Общая площадь возгорания – четыре квадратных метра», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. Сигнал о возгорании дома на улице Советская спасателям поступил в 9:10, через 16 минут пожар был ликвидирован. К тушению привлекались семь человек и три единицы техники.

Текст: Карина Миллер.
Фото: pxhere.com.

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