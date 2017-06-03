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В Кузбассе ребёнок перевернулся вместе с батутом из-за ветра, проводится проверка

В результате случившегося шестилетний мальчик получил травму позвонка.

В Кузбассе шестилетний мальчик перевернулся вместе с батутом. Областной Следственный комитет начал проверку.

Напомним, инцидент произошёл вечером 1 июня в Кузбасском парке в Кемерове. Ребёнок прыгал на батуте, за мальчиком наблюдала его бабушка.

«Поднялся сильный ветер, женщина попросила внука быстро слезть с батута. Однако порывом ветра конструкцию сорвало и мальчика отбросило на землю, батут упал сверху на ребенка. Женщина незамедлительно доставила малыша в медицинское учреждение, где у него была диагностирована травма одного из позвонков», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

В рамках проверки правоохранители выяснят, были ли соблюдены требования безопасности при креплении батута, соответствовала ли конструкция требованиям безопасности. Как всё это станет известно — следователи примут решение о целесообразности возбуждения дела.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: http://www.tvc.ru/

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