В Кузбассе ребёнок перевернулся вместе с батутом из-за ветра, проводится проверка

В Кузбассе шестилетний мальчик перевернулся вместе с батутом. Областной Следственный комитет начал проверку.

Напомним, инцидент произошёл вечером 1 июня в Кузбасском парке в Кемерове. Ребёнок прыгал на батуте, за мальчиком наблюдала его бабушка.

«Поднялся сильный ветер, женщина попросила внука быстро слезть с батута. Однако порывом ветра конструкцию сорвало и мальчика отбросило на землю, батут упал сверху на ребенка. Женщина незамедлительно доставила малыша в медицинское учреждение, где у него была диагностирована травма одного из позвонков», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

В рамках проверки правоохранители выяснят, были ли соблюдены требования безопасности при креплении батута, соответствовала ли конструкция требованиям безопасности. Как всё это станет известно — следователи примут решение о целесообразности возбуждения дела.