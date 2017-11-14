В Кузбассе водитель BMW сбил женщину с четырьмя детьми, одна девочка погибла

14 ноября в 7:15 в Берёзовском на улице Калинина водитель BMW 735i сбил женщину с четырьмя детьми. Правоохранители выяснили, что пешеходы шли по краю проезжей части навстречу двигавшемуся автомобилю. Как рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, в результате аварии погибла семилетняя девочка – внучка женщины.

«68-летняя пенсионерка и трое детей доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Известно, что пожилая женщина вела двух внучек и двоих соседских детей в школу», – пояснили в ведомстве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии. Сотрудники ГИБДД уже выяснили, что в момент ДТП водитель был трезвым. При этом на авто была установлена резина с разным рисунком протектора и разной степенью морозостойкости. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.