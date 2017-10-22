В Кузбассе водитель Daewoo Matiz вылетел на «встречку» и погиб

В субботу, 21 октября, в Кузбассе на шестом километре автодороги «Карагайла — Михайловка» в пгт. Краснобродский произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

«По предварительным данным, водитель Daewoo Matiz выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением. Также автомобилист не учёл дорожные и метеорологические условия, выехал на «встречку», не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21703», — сообщается на портале.

В результате лобового столкновения водитель Daewoo Matiz погиб. Водитель ВАЗ-21703 доставлен в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

ГИБДД Кузбасса призывает автомобилистов соблюдать безопасный скоростной режим, боковой интервал и дистанцию. Также инспекторы настоятельно рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и не пренебрегать дорожными знаками