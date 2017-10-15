В Кузбассе водитель грузовика Hino Ranger наехал на препятствие и погиб

В субботу, 14 октября, около 7:35 утра в Таштаголе на улице Карла Маркса произошло ДТП. 31-летний водитель грузовика Hino Ranger наехал на железобетонную плиту штольни и от полученных травм скончался на месте. Об этом сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Как стало известно, водитель грузового автомобиля двигался на спуск, но не справился с управлением, в результате чего произошла авария. По факту произошедшего проводится проверка.

Госавтоинспекция Кемеровской области призывает автомобилистов соблюдать безопасный скоростной режим, боковой интервал и дистанцию. Также инспекторы настоятельно рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и не пренебрегать дорожными знаками