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Кузбасс
В Кузбассе водитель грузовика Hino Ranger наехал на препятствие и погиб

В Кузбассе водитель грузовика Hino Ranger наехал на препятствие и погиб

ДТП произошло в Таштаголе.

В субботу, 14 октября, около 7:35 утра в Таштаголе на улице Карла Маркса произошло ДТП. 31-летний водитель грузовика Hino Ranger наехал на железобетонную плиту штольни и от полученных травм скончался на месте. Об этом сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Как стало известно, водитель грузового автомобиля двигался на спуск, но не справился с управлением, в результате чего произошла авария. По факту произошедшего проводится проверка.

Госавтоинспекция Кемеровской области призывает автомобилистов соблюдать безопасный скоростной режим, боковой интервал и дистанцию. Также инспекторы настоятельно рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и не пренебрегать дорожными знаками

Текст: Карина Миллер.
Фото: Google Images.

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