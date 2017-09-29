В Кузбассе водитель грузовика насмерть сбил пенсионера, который шёл по дороге

28 сентября в 20:00 в Юргинском районе на трассе Р-255 «Сибирь» произошло смертельное ДТП. Как рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса, в результате аварии погиб 68-летний пешеход.

«Водитель грузовика Isuzu совершил наезд на мужчину, который, по предварительным данным, шёл по проезжей части. В результате пешеход скончался. Установлено, что у него на одежде не было световозвращающих элементов», – пояснили в ведомстве.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители напоминают, что сейчас сокращается продолжительность светового дня. В связи с этим пешеходам настоятельно рекомендуют прикреплять к верхней одежде световозвращающие элементы. Также кузбассовцев призывают переходить дорогу в установленных местах, предварительно убедившись в собственной безопасности.