В Кузбассе водитель грузовика сбил двоих пешеходов

В Прокопьевском районе водитель Mitsubishi Fuso сбил двоих пешеходов. ДТП произошло 24 октября в 20:10 на первом километре автодороги «подъезд к п. Ускатский».

«Предварительно установлено, что автомобилист наехал на 22-летнего мужчину и 33-летнюю женщину, которые находились на дороге без цели её перехода. Пострадавшим назначили стационарное лечение», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

Правоохранители выяснили, что у пешеходов не было на одежде световозвращающих элементов.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует кузбассовцам переходить дорогу в установленных местах, предварительно убедившись в собственной безопасности. При этом водителям советуют снижать скорость при приближении к зебре. Также жителям региона напоминают, что нужно прикреплять к верхней одежде световозвращающие элементы.