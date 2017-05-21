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Кузбасс
В Кузбассе водитель Lada сбил троих несовершеннолетних на зебре

В Кузбассе водитель Lada сбил троих несовершеннолетних на зебре

ДТП произошло в Юрге.

В Юрге на проспекте Победы, напротив дома №41, водитель Lada Largus совершил наезд на троих несовершеннолетних. ДТП произошло 19 мая в 17:40, сообщили в ГИБДД Кузбасса.

По предварительным данным, мальчики 2012 и 2014 годов рождения, а также девушка 2000 года рождения переходили дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП они получили травмы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами и нахождении на проезжей части дороги, учитывать сезонные климатические изменения погодных условий.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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