В Кузбассе водитель Lada сбил троих несовершеннолетних на зебре

В Юрге на проспекте Победы, напротив дома №41, водитель Lada Largus совершил наезд на троих несовершеннолетних. ДТП произошло 19 мая в 17:40, сообщили в ГИБДД Кузбасса.

По предварительным данным, мальчики 2012 и 2014 годов рождения, а также девушка 2000 года рождения переходили дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП они получили травмы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами и нахождении на проезжей части дороги, учитывать сезонные климатические изменения погодных условий.