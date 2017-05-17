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В Кузбассе водитель минивэна сбил ребёнка на "зебре"

В Кузбассе водитель минивэна сбил ребёнка на «зебре»

Пострадавшему мальчику назначили стационарное лечение.

В пгт Промышленная водитель Toyota Town Ace сбил 11-летнего мальчика. Авария с несовершеннолетним пострадавшим произошла на улице Коммунистическая, 66.

Предварительно, ребёнок попал под колёса минивэна, когда шёл по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Пострадавшему мальчику назначили стационарное лечение», — сообщили Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

В Госавтоинспекции отметили, что 47-летний водитель авто находился за рулём в трезвом состоянии.

По факту происшествия проводится проверка. Инспекторы ГИБДД обращаются к жителям Кемеровской области с просьбой быть осторожнее при движении по дорогам.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: архив Сибдепо.

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