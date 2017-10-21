В Кузбассе водитель опрокинул автомобиль в реку и погиб

В Анжеро-Судженске вечером 20 октября произошло смертельной ДТП, сообщает отдел пропаганды областного управления ГИБДД. Автомобиль ВАЗ-21102, двигаясь по технической дороге, опрокинулся в реку Алчедат. Водитель машины погиб.

«В г. Анжеро-Судженске в 17 часов 00 минут на ул. Кайлинская, на удалении 120 м от дома № 41 в направлении к очистным сооружениям, по предварительным данным, водитель не учел дорожные условия, не выбрал безопасную скорость движения, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в реку «Алчедат», при этом смертельно травмировал себя», — сообщается на официальном сайте ГИБДД.