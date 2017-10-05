В Кузбассе водитель отдал мошеннице более 250 тысяч рублей после ДТП без пострадавших

В Анжеро-Судженске мошенница похитила у кузбассовца 260 тысяч рублей. О произошедшем 38-летний потерпевший рассказал сотрудникам полиции.

Мужчина пояснил, что в ноябре 2016 года ехал на своём автомобиле и задел находившуюся на проезжей части женщину. Травм она не получила и не стала предъявлять никаких претензий к водителю. Как рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, горожанка рассказала об этом случае своей 35-летней знакомой позже, в 2017 году. Последняя решила в личных целях воспользоваться полученной информацией.

«Автолюбитель оказался общим знакомым женщин. Злоумышленница связалась с ним и, убедив, что действует от имени родственников горожанки, которую он задел на дороге, потребовала деньги», – пояснили в региональном ведомстве.

По словам подозреваемой, у её подруги врачи нашли серьёзные травмы после того ДТП, и теперь женщине необходимо дорогостоящее лечение. Мужчина попытался получить телефон пострадавшей, чтобы самому связаться с ней, однако аферистка сообщила, что знакомая не желает с ним общаться.

В течение двух месяцев злоумышленница еженедельно забирала у автомобилиста деньги и говорила, что передает их адресату. Вскоре горожанин узнал, что женщина, на лечение которой он передает деньги, здорова и финансовой помощи от него не требовала. Потерпевший сообщил о случившемся в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали злоумышленницу. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей грозит до шести лет лишения свободы.