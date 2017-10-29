В Кузбассе водитель Toyota Vista врезался в опору ЛЭП, один человек погиб

В Прокопьевске сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. По предварительным данным, 28 октября в Прокопьевске водитель Toyota Vista около 21:50 на улице Зеленстроевской не справился с управлением и протаранил опору линии электропередач, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

«В результате аварии погиб 35-летний пассажир автомобиля», — сообщает портал со ссылкой на представителей ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции просят кузбассовцев соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия, а также выполнять все предписания дорожных знаков и соблюдать дистанцию между транспортными средствами. Любая ошибка на дороге может привести к непоправимым последствиям.