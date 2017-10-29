Авто
Кузбасс
В Кузбассе водитель Toyota Vista врезался в опору ЛЭП, один человек погиб

В Кузбассе водитель Toyota Vista врезался в опору ЛЭП, один человек погиб

Авария произошла 28 октября около 21:50.

В Прокопьевске сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. По предварительным данным, 28 октября в Прокопьевске водитель Toyota Vista около 21:50 на улице Зеленстроевской не справился с управлением и протаранил опору линии электропередач, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

«В результате аварии погиб 35-летний пассажир автомобиля», — сообщает портал со ссылкой на представителей ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции просят кузбассовцев соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия, а также выполнять все предписания дорожных знаков и соблюдать дистанцию между транспортными средствами. Любая ошибка на дороге может привести к непоправимым последствиям.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

Комментарии

Рекомендуем

Кинопрокат

«Матильда» — рецензия на фильм

Поздравляем, российский зритель - тебя вновь «развели»!
Фоторепортажи

«Километр удовольствия»: открытие обновлённого бульвара Строителей в Кемерове

Строители привели в порядок улицу имени себя
Интервью

Связь-Банк: государственное — в тренде

Интервью с управляющим директором по развитию розничного бизнеса Связь-Банка в Кемерове
Гид

Фестиваль «Кузбасс театральный»: 9 значимых спектаклей области

Лучшие спектакли кузбасских театров - за 5 дней!

Сегодня в Кемерове

Популярное