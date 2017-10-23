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Кузбасс
В Кузбассе водитель Toyota врезался в столб, после чего съехал в кювет и протаранил дерево

В Кузбассе водитель Toyota врезался в столб, после чего съехал в кювет и протаранил дерево

Мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

В Анжеро-Судженске водитель Toyota Corolla врезался в столб, после чего съехал в кювет и протаранил дерево. По информации ГИБДД Кузбасса, авария произошла в 7:50 на улице Кемсеть.

По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением. После ДТП он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

Как пояснил Сибдепо осведомлённый источник, за рулём авто находился 25-летний мужчина. В результате он получил несколько травм, его госпитализировали.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами и нахождении на проезжей части дороги, учитывать сезонные климатические изменения погодных условий.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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